Наличный курс валют в банках сегодня

Cегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря, и сегодня составляет 12,01/12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,11-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 3 декабря, понизился на 0,5% и составляет в среднем 0,2685 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2791 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно понизился, по сравнению с 3 декабря, и сегодня составляет 12,01/12,17 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,11-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 3 декабря, понизился на 0,5% и сегодня составляет 0,2682 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2798 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2740 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,07 грн., евро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2400/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,07 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2680/0,2790 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,99, к евро – 12,08088, к российскому рублю – 0,27323.