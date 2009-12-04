Межбанк: Торги по доллару открылись 7,98/8,00 грн./долл.
11:50, 04 декабря 2009Финансы
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По евро - 12,03/12,06 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,9830/8,0025 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2732/40, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0310/12,0630. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,5068/70 (чевтерг - 1,5118/20).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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