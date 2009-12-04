ВР поддержала отставку Стельмаха

Верховная Рада Украины поддержала, но не направила запрос группы народных депутатов к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости безотлагательного направления им представления в парламент на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку данного запроса проголосовали 164 (при необходимых 150 – УНИАН) из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время за направление депутатского запроса проголосовали 155 (при необходимых 226 – УНИАН) из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В запросе отмечается, что Президент «несет личную ответственность за убытки, которые несут граждане и банковская система Украины» в связи с ненаправлением представления, касающегося В.СТЕЛЬМАХА.

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