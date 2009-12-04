Задолженность по зарплате в Украине выросла на 40%

Задолженность по заработной плате в Украине возросла на 40% и составляет почти 1 млрд. 800 млн. грн., и за это должна нести «персональную ответственность министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда Василий ХАРА.

По его словам, «такого социального позора наша страна еще не знала». «Сегодня в Украине 15 млн. бедных и нищих – 8 млн. пенсионеров и 7 млн. работающих», - подчеркнул В.ХАРА. По его словам, речь идет о тех, у кого заработная плата и пенсии ниже черты бедности, которая определена правительством в размере 792 грн.

В.ХАРА подчеркнул, что в правительстве «проявился театр абсурда», поскольку премьер-министр вопреки нормам Конституции заявляет о том, что не будет выполнять законы, принятые парламентом. По его словам, «в любой другой стране после таких заявлений премьер-министр сразу стал бы бывшим».

Он подчеркнул, что в Украине - «оригинальный министр труда и социальной политики, который тут красиво пел песню о социальной защите».

В.ХАРА назвал странной политику министра Л.ДЕНИСОВОЙ, которая категорически выступает против повышения социальных выплат. «Если бы наш министр была профессионалом или хотя бы добросовестно отрабатывала министерскую, кстати, немалую зарплату, то она бы знала, что даже эти законы о социальных стандартах имеют заниженные показатели минимальной заработной платы и прожиточного минимума, что противоречит законам и Конституции Украины», - подчеркнул В.ХАРА.