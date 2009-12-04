Бюджет Киева 2010 г составит 14 млрд. грн.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО назвал ориентировочную цифру бюджета Киева на следующий год – 14 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА сказал сегодня в интервью журналистам.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что мэрия в настоящее время работает над этим документом. «Я могу сказать, что по плану социального развития – около миллиарда. Но по общему фонду – я еще не знаю. Там я знаю, что около 14 млрд., но я знаю, что 6,5 млрд. грн. – пойдет в государственный бюджет. Приблизительно. Я не могу сказать окончательно», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он подчеркнул, что бюджет Киева будет принят после того, как Верховная Рада Украины примет государственный бюджет. «Если Верховная Рада не примет, то придется ожидать. Тогда придется перетягивать (принятие бюджета столицы – УНИАН) в 2010 год», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Справка УНИАН. Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн.