Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,98/7,99 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9830/8,0025, к 12:00 сузился спрэд - 7,9840/7,9920 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2732/0,2740, а к 12:00 цены снизились - 0,2727/0,2731.

В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 29,2425 (+0,1023).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5068/1,5070, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0310/12,0630, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0275/12,0495.