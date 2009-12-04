Межбанк: к 12:00 котировки составили 7,98/7,99 грн./долл.
13:10, 04 декабря 2009Финансы
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По евро - 12,02/12,04 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9830/8,0025, к 12:00 сузился спрэд - 7,9840/7,9920 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2732/0,2740, а к 12:00 цены снизились - 0,2727/0,2731.
В России курс доллар-рубль поднялся и к 12:00 установился на уровне 29,2425 (+0,1023).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,5068/1,5070, изменяясь в достаточно узком коридоре.
Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0310/12,0630, к 12:00 цены ушли вниз - 12,0275/12,0495.
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