В 2010 году ООН прогнозирует улучшение экономической ситуации в мире

В 2010 году эксперты Организации Объединенных Наций прогнозируют улучшение экономической ситуации в мире

«В 2010 году ожидается улучшение экономической ситуации в мире. Темпы глобального роста экономики в следующем году составят 2,4%», - сообщается в докладе «Экономическая ситуация в мире и перспективы на 2010 год», подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам и Конференцией ООН по торговле и развитию и переданном агентству УНИАН Центром новостей ООН.

Авторы доклада считают, что мировое экономическое возрождение отчасти является результатом финансовых мер, принятых рядом стран в целях сдерживания кризиса.

В докладе ООН отмечается, что наиболее заметных успехов в следующем году достигнут Китай и Индия. Их экономика вырастет на 8,8% и 6,5% соответственно.

Россия будет лидировать среди стран с переходной экономикой. В 2010 году ее экономика вырастет на 1,5%. Прогнозируется незначительное оживление экономической активности в Западной Европе. Экономика в зоне евро вырастет всего на 0,4%, но экономический рост в Соединенных Штатах составит 2,1%, прогнозируют эксперты.

При этом авторы доклада подчеркивают, что выход из нынешнего экономическо-финансового кризиса будет затяжным и болезненным.

В 2010 году уровень безработицы будет оставаться крайне высоким, а уровень потребления – низким, констатируют эксперты.