Баррозу критикует Украину
За недостаточный уровень реформ
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ критикует Украину за недостаточный уровень проведения реформ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XIII саммите Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.
По его словам, после президентских выборов Украине необходимо будет проводить важные и серьезные действия в отношении реформ.
«Я буду честно с вами говорить, господин Президент. Довольно часто нам кажется, что обязательства в отношении реформ только отчасти выполняются. Обязательства в отношении реформ и слова не всегда сопровождаются действиями», - сказал Ж.БАРРОЗУ.
Он отметил, что реформы – это единственный путь достижения стабильности и благосостояния Украины, а также углубления отношений с Европейским Союзом.