Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ критикует Украину за недостаточный уровень проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XIII саммите Украина-ЕС, который проходит сегодня в Киеве.

По его словам, после президентских выборов Украине необходимо будет проводить важные и серьезные действия в отношении реформ.

«Я буду честно с вами говорить, господин Президент. Довольно часто нам кажется, что обязательства в отношении реформ только отчасти выполняются. Обязательства в отношении реформ и слова не всегда сопровождаются действиями», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что реформы – это единственный путь достижения стабильности и благосостояния Украины, а также углубления отношений с Европейским Союзом.