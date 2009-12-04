Cостав акционеров «Оранты» изменился

Регистратор ООО «ИНГ Регистратор Украина» внес изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг НАСК «Оранта», в связи с чем произошли изменения в составе владельцев акций страховщика, которым принадлежат 10% и более голосующих акций.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, согласно сообщению, в реестре акционеров страховщика произошли следующие изменения: пакет акций НАСК «Оранта», который принадлежит АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) уменьшился с 21,1614405% до 4,778493% уставного капитала (в связи с увеличением уставного капитала НАСК «Оранта»); пакет акций, принадлежащий «Colorino Trading Limited» (Кипр), уменьшился с 24,9861932% до 5,642165% уставного капитала (в связи с увеличением уставного капитала НАСК «Оранта»); пакет акций, принадлежащий «Saleta Limited» (Кипр), уменьшился с 24,9857520% до 5,642066% уставного капитала (в связи с увеличением уставного капитала НАСК «Оранта»); пакет акций, который принадлежит АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы), увеличился на 36 079 759 шт. акций и составляет 40 271 812 шт. акций, или 30,393820% уставного капитала; пакет акций, принадлежащий «БЕКВУД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Кипр), увеличился на 21 113 875 шт. акций и составляет 21 413 125 шт. акций, или 16,160849% уставного капитала; пакет акций, которым владеет «ЧИЛВЕЛ ЛИМИТЕД» (Кипр), составляет – 18,340226% уставного капитала НАСК «Оранта».

Как сообщал УНИАН, на общем собрании 30 октября т.г. акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

Так, по данным компании, по итогам допэмиссии акций структура ее акционеров выглядела следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. Олегу СПИЛКЕ (председатель наблюдательного совета НАСК «Оранта») принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.