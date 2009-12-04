ВБ считает нужным провести диагностику украинских банков

Всемирный банк (ВБ) считает целесообразным провести диагностику украинских банков по итогам работы в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдавии Мартин РАЙЗЕР.

По его словам, диагностика должна быть проведена в первые недели 2010 года.

Кроме того, в ВБ считают, что Украина уже сейчас должна определиться со стратегией развития государственных банков и стратегией выхода государства из состава акционеров тех банков, где правительство получило контроль в результате их докапитализации за бюджетные средства.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2009 году проводил стресс-диагностику банковских учреждений. По ее результатам банки 1-й и 2-й групп необходимо было докапитализировать на 40 млрд. грн., банки 4-й и 4-й групп – на сумму до 2 млрд. грн.

Общая сумма кредитной программы ВБ по поддержке финансового сектора Украины составляет 750 млн. долл. Средства будут направлены в общий фонд госбюджета – на покрытие дефицита. Кредит предоставляется на 30 лет с пятилетней отсрочкой. В этот период государство будет платить лишь проценты по кредиту.

В 2009 году ВБ уже предоставил Украине первый транш кредита в размере 400 млн. долл. для реабилитации финансового сектора.

Второй транш кредита в размере 350 млн. долл. будет предоставлен Украине при реализации принятой программы поддержки, в частности, окончательной реструктуризации рекапитализированных банков, соблюдении всеми банками норматива адекватности капитала в 10%, реорганизации несистемных банков, поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц, введении консолидированного надзора и раскрытии информации о реальных собственниках банков.