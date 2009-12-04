ВР не смогла разобраться с госзакупками

Верховная Рада Украины сегодня не завершила рассмотрение проекта закона во втором чтении «Об осуществлении государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрено 329 из 331 поправки, которые были предложена к законопроекту для рассмотрения во втором чтении.

Как известно, вчера парламент на вечернем заседании рассматривал поправки к этому законопроекту. Но не успел рассмотреть до завершения заседания, и сегодня продолжил рассмотрение поправок. Но в 13 часов было прекращено рассмотрение поправок к законопроекту, поскольку в соответствии с повесткой дня на это время запланированы выступления народных депутатов Украины с трибуны парламента.

Как известно, данным законопроектом предусматривается установить правовые и экономические принципы осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.