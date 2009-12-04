ВР не смогла разобраться с госзакупками
Проект закона не рассмотрен
Верховная Рада Украины сегодня не завершила рассмотрение проекта закона во втором чтении «Об осуществлении государственных закупок».
Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрено 329 из 331 поправки, которые были предложена к законопроекту для рассмотрения во втором чтении.
Как известно, вчера парламент на вечернем заседании рассматривал поправки к этому законопроекту. Но не успел рассмотреть до завершения заседания, и сегодня продолжил рассмотрение поправок. Но в 13 часов было прекращено рассмотрение поправок к законопроекту, поскольку в соответствии с повесткой дня на это время запланированы выступления народных депутатов Украины с трибуны парламента.
Как известно, данным законопроектом предусматривается установить правовые и экономические принципы осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства.