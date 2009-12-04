Доходы Госбюджета составили 181,4млрд.грн.

Доходы Государственного бюджета Украины (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) за январь-ноябрь 2009 г. составили 181,363 млрд. грн., или 96,9% от плана помесячной росписи.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-ноябре т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизировано 152,165 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС), или 99,7% от плана, в специальный фонд – 29,198 млрд. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений).

В ноябре т.г. в Госбюджет мобилизовано 33,470 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), в т.ч. в общий фонд – 31,258 млрд. грн. (100,1% процента плановых показателей ноября).

В январе-ноябре 2009 г. органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 33,256 млрд. грн. налога на добавленную стоимость, в том числе в ноябре – 2,255 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.