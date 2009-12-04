Ющенко не будет подписывать письмо намерений к МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать письмо намерений о согласовании действий украинской власти к Международному валютному фонду (МВФ), которое необходимо для выделения Украине четвертого транша кредита stand by.

Об этом глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявила в интервью газете «Україна молода».

Отвечая на вопрос о готовности Президента подписать указанное письмо, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «Опять соглашаться взять на себя очередной мешок долгов – значит, взять на себя ответственность за непрофессионализм правительства. Президент этого сегодня сделать не может».

При этом представитель Секретариата Президента отметила, что позиция МВФ понятна, фонд хочет видеть целевую программу использования своих средств, в рамках которой были определены обязательства украинской стороны, которые, однако, не были выполнены.

«Три предыдущих общих письма успешно подписали, несмотря на дебаты и острые споры. Глава государства надеялся, что все шесть пунктов требований фонда будут выполнены… Повторить этот шаг сегодня – значит, опять взять на себя ответственность. А веры словам правительства уже нет», – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. долл.

После подписания Президентом Украины В.ЮЩЕНКО 30 октября т.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября т.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.