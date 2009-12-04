Более 30% вкладчиков «Укрпромбанка» переоформили вклады

Около 37% вкладчиков «Укрпромбанка», зарегистрированных в «Родовид Банке». переоформили свои вклады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Валерий АЛЕШИН сегодня на брифинге.

По его информации, на сегодня в «Родовид Банке» зарегистрировано 87,479 тыс. вкладчиков «Укрпромбанка», из них переоформили свои вклады более 32 тыс. вкладчиков. Общий объем переоформленных депозитов составляет 922,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» 23 ноября начал проводить выплаты по вкладам физических лиц - клиентов ООО «Укрпромбанка».

Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» намерено увеличить уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка». Министерство финансов выкупит акции путем обмена их на облигации внутреннего государственного займа.

8 октября т.г. Кабмин принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября т.г. на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.