ЕС призывает Украину возобновить сотрудничество с МВФ

Европейский Союз призывает Украину осуществить необходимые шаги для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина-ЕС сказал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Он отметил, что социально-экономический кризис ударил по всем странам Европы, однако его влияние на Украину было особенно серьезным.

Ж.БАРРОЗУ подчеркнул, что поддержка МВФ является очень важной частью помощи со стороны Евросоюза для стабилизации украинской экономики.

«Для того, чтобы не откладывать предоставления такой помощи, важно, чтобы Украина предприняла шаги, чтобы сотрудничество с МВФ было возобновлено. Важно, чтобы все руководители Украины сошлись вместе для решения этого вопроса», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма о намерениях Международному валютному фонду, правительству и Национальному банку, в которых предлагает способы устранения препятствий, возникших в связи с невыполнением предыдущих договоренностей с Фондом, во имя продолжения сотрудничества.

Ряд позиций Меморандума, среди которых есть имеющие принципиальное значение (о независимости НБУ, преодолении вето на закон о проведении эмиссии на 9,8 млрд.), не выполнены правительством непосредственно или не проведены по его инициативы в парламенте. Эти оценки были переданы исполнительному директору МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ и подтверждены миссией МВФ во время ее последнего пребывания в Украине.

Пресс-служба Президента сообщает об определенных в Меморандуме обязательствах украинской стороны, которые не были выполнены: повышение цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (на 20%); корректировка тарифов на электроэнергию; усиление администрирования налогов; ветирование законов о повышении социальных стандартов; принятие законодательных изменений, направленных на повышение уровня платежей в энергетическом секторе (передача функций по установлению тарифов НКРЭ; введение распределительных счетов; отключение от газоснабжения неплательщиков).

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. Украина с 2008 года получила уже три транша помощи МВФ на общую сумму 12 млрд. долл. После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на января 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что Фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.