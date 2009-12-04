Межбанк: доллар подрос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9830/8,0025, к 12:00 сузился спрэд –7,9840/7,9920. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9950/8,0150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о выходе на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9850, а также с продажей евро на аукционе с ценой отсечения 12,0830.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2732/0,2740, а к 12:00 цены снизились до 0,2727/0,2731. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2727/0,2734. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2850 (+0,1448).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,5040/1,5090. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0310/12,0630, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0275/12,0495. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 12,0490/12,0820.