ВБ: денежные потоки в развивающиеся страны сократятся

По итогам 2009 года денежные потоки в развивающиеся страны сократятся на 6,1% по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщил региональный директор Представительства компании Western Union Financial Services GmbH в Украине, Грузии, Армении и Молдове Михаил БАБИРЕНКО со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ).

По его словам, данные Национального банка Украины (НБУ) по украинскому рынку денежных переводов подтверждают этот прогноз. Согласно последней статистике НБУ, по результатам первого полугодия 2009 года объем входящих денежных переводов составил 1,008 млрд. долл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Объем исходящих денежных переводов составил 123 млн. долл., что на 19% меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

По данным Всемирного банка, новые миграционные потоки сокращаются, однако мигранты, живущие сейчас за пределами своей родины, не возвращаются обратно, несмотря на сложную ситуацию на рынках труда в странах их временного проживания. Эксперты ВБ полагают, что миграционные потоки и потоки денежных переводов начнут восстанавливаться в 2010-2011 годах, однако высока вероятность того, что это восстановление будет не столь значительным.

По данным НБУ, в первом полугодии 2009 года входящие и исходящие денежные потоки практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период наибольший объем денежных средств в Украину пришел из России (41% против 48% в І полугодии 2008 года), США (11% против 9%), Италии (8% против 6,5%), Испании (6%, без изменений по сравнению с первым полугодием прошлого года) и Португалии (3%), которая в прошлом году не вошла в число стран-лидеров по объемам денежных переводов в Украину. Таким образом, первая четверка стран-лидеров по денежным переводам в Украину осталась без изменений, при этом изменились объемы денежных переводов из каждой из стран. Практически аналогичная ситуация наблюдается с исходящими денежными переводами: наиболее востребованные коридоры не меняются. Согласно статистике НБУ, из Украины больше всего денежных переводов в первой половине 2009 года ушло в Россию (38% против 35% в І половине 2008 года), Грузию (6% против 9%), США (5% против 4%), Армению (5% против 6,5%) и Узбекистан (4% против 6,5%).

«Рынок денежных переводов является частью мировой экономики и не застрахован от последствий глобальной рецессии, тем не менее мы считаем, что в дальнейшем этом рынок продолжит расти, но более медленными темпами по сравнению с 2008 годом. Безусловно, мировой экономический спад оказал влияние как на размер самих денежных переводов, так и на частоту их осуществления. Тем не менее, делать окончательные выводы о влиянии кризиса пока рано», – отметил М.БАБИРЕНКО.

Недавно проведенные Western Union исследования показали, что на фоне сложной экономической ситуации в мире в последнее время наблюдается сокращение средней суммы денежного перевода, отправляемого из России в Украину. Это подтверждает и официальная статистика как НБУ, так и Центрального банка России.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Всемирного банка, в текущем году объем денежных переводов по всему миру составит около 290 млрд. долл.

По словам регионального менеджера в Украине, Грузии, Армении и Молдавии представительства компании Western Union Financial Services GmbH Михаила БАБИРЕНКО, в 2008 году, согласно оценке Всемирного банка, объем денежных переводов по всему миру составил около 305 млрд. долл. в развивающихся странах.

Как сообщил М.БАБИРЕНКО, в Украине в 2008 году денежные переводы составили порядка 2% ВВП. «По официальным данным, предоставляемым Национальным банком Украины, 3,4 млрд. долл. в прошлом году переместились из Украины или в Украину», – сказал он. Также М.БАБИРЕНКО отметил, что, согласно данным НБУ, около 0,5 млрд. долл. в 2008 году было перечислено из Украины, а 2,9 млрд. долл. поступило в Украину от трудовых мигрантов.