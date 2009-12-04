Немыря 6 декабря проведет переговоры с МВФ

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ 6 декабря проведет переговоры с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи в Киеве с Тройкой ЕС - премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Мы достигаем компромиссов относительно продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Мы достигаем компромиссов относительно подписания всех документов по пересмотру нашей программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня вечером она планирует провести телефонный разговор с исполнительным директором МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ для уточнения всех деталей.

«А уже в воскресенье наша делегация во главе с вице-премьер-министром Григорием НЕМЫРЕЙ выезжает в Международный валютный фонд для того, чтобы пройти все без исключения вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что вопрос сотрудничества МВФ с Украиной «является не совсем ординарным, потому что ситуация осложняется внутриполитической ситуацией».

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма о намерениях Международному валютному фонду, правительству и Национальному банку, в которых предлагает способы устранения препятствий, возникших в связи с невыполнением предыдущих договоренностей с Фондом, во имя продолжения сотрудничества.

Ряд позиций Меморандума, среди которых есть имеющие принципиальное значение (о независимости НБУ, преодолении вето на закон о проведении эмиссии на 9,8 млрд.), не выполнены правительством непосредственно или не проведены по его инициативы в парламенте. Эти оценки были переданы исполнительному директору МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ и подтверждены миссией МВФ во время ее последнего пребывания в Украине.

Пресс-служба Президента сообщает об определенных в Меморандуме обязательствах украинской стороны, которые не были выполнены: повышение цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (на 20%); корректировка тарифов на электроэнергию; усиление администрирования налогов; ветирование законов о повышении социальных стандартов; принятие законодательных изменений, направленных на повышение уровня платежей в энергетическом секторе (передача функций по установлению тарифов НКРЭ; введение распределительных счетов; отключение от газоснабжения неплательщиков).

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. Украина с 2008 года получила уже три транша помощи МВФ на общую сумму 12 млрд. долл. После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на января 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что Фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.