Заемщик сможет выкупить кредит по дешевке?..

После того, как более-менее стабилизировалась ситуация на валютном рынке и большинство банков начали выплачивать депозиты, дошла очередь и до «плохих активов». Эта проблема (прежде всего «плохих» кредитов) очень остро стоит на повестке дня, и от ее решения будет зависеть полноценное восстановление работоспособности украинской банковской системы.

Регулятор распорядился...

НБУ нашел выход, правда, пока только для банков с временной администрацией. Согласно последним изменениям в Положении о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства (№369 от 28.08.2001 г.), временные администраторы получили право продавать проблемные активы и тем самым «очищать» баланс от балласта. Для этого они обязаны нанять независимого оценщика, который определится со стоимостью активов. Временный администратор может продавать офисы и оборудование банка, другие материальные ценности, но, наверное, самыми востребованными станут кредиты. При этом они могут реализовываться как отдельный товар, так и со встречными обязательствами банка, которые связаны с этим кредитом.

На текущий момент в банках скопилось много ипотечных кредитов, при этом текущая рыночная стоимость недвижимости ниже суммы самого займа. Все это следствие того, что во время ипотечного бума мало кто учитывал возможное удешевление жилья, наоборот, при расчете залоговой стоимости отталкивались от роста цен на перспективу. Как результат - на балансе банков находятся ипотечные кредиты, по которым нынешняя цена продажи недвижимости в два раза меньше суммы остатка тела кредита. В этой ситуации ни для финучреждения, ни для клиента невыгодно реализовывать залоговое имущество, т.к. заемщик все равно остается в должниках по остатку непогашенного кредита.

Переоценка проблемного кредита позволит рассчитать реальную его стоимость и преобразовать в товар для продажи.

Аукционы: обязанности и права

Еще один момент - временный администратор обязан продавать активы банка на аукционе. Для этого он должен в СМИ опубликовать информацию о возможной реализации того или иного актива и указать его оценочную стоимость. Аукцион проходит в два этапа. На первом потенциальный покупатель имеет право самостоятельно оценить стоимость актива, на втором - определяется покупатель на основании предложенной цены. При этом в случае, если в продаже принимает участие только один покупатель, то такой аукцион считается состоявшимся. Кроме того, в процессе торгов цена может быть снижена на 30% от оценочной стоимости.

На практике это может проявиться так, что покупателями проблемных кредитов будут сами кредиторы. К стати, если оценка будет осуществлена правильно, с учетом снижения стоимости залогового имущества, то при наличии 30% скидки можно будет купить свой кредит очень дешево. Заемщик получает возможность при минимальных затратах погасить свой кредит, при этом не потеряв залог. Банк же получает возможность избавиться от проблемных активов и реанимировать свою деятельность. Осталось только посмотреть, кто из временных администраторов сумеет воспользоваться преференцией НБУ…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)