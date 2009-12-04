Эксперт: банки по-прежнему неохотно кредитуют физических лиц

Банки по-прежнему неохотно кредитуют физических лиц, за исключением займов на приобретение автомобилей.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она считает, что данная тенденция обусловлена тем, что банки в сложившейся ситуации предпочитают предоставлять кредиты по наименее рискованным продуктам.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, условия по займам на приобретение автомобилей в настоящее время таковы: валюта – гривня, срок от 1 до 5 лет, с авансовым взносом от 30%.

Эксперт также сообщила, что ипотечные кредиты предлагаются небольшим количеством банков в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26,00-30,0% годовых, либо на недвижимость на первичном рынке, уже сданную в эксплуатацию, на срок от 1 до 20 лет, реальная процентная ставка 28,0-30,1% годовых.

Кроме того, отметила Н.СИНЯВСКАЯ, банки предлагают такие условия по кредитам на потребительские цели без залога: валюта – гривня, сумма кредита до 3 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62,0% годовых.