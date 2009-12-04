Курс гривни в ноябре укрепился на 1,3%

По итогам ноября курс безналичной гривни относительно доллара США укрепился на 1,2 % - до 7,9878 грн./долл. США, а наличной гривни по операциям продажи долларов США - на 1,3 % - до 8,0516 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, укреплению курса гривни в ноябре способствовало сокращение спроса на иностранную валюту с одновременным ростом ее предложения как на межбанковском, так и наличном сегменте валютного рынка.

По данным НБУ, официальный курс гривни к доллару США в ноябре укрепился на 0,24% - до 7,9809 грн./долл. США, а к российскому рублю - на 1,83 % - до 2,6765 грн./10 рублей. По отношению к евро гривня обесценилась на 0,64% - до 11,9059 грн./евро.

Также сообщается, что, по оперативным данным, в ноябре объем поступлений иностранной валюты в пользу резидентов превысил ее отток за границу. При этом плановые платежи по внешней задолженности частного сектора уменьшились против показателя октября на треть.

«Это способствовало минимизации валютных дефицитов, позволив НБУ направить большую часть своих валютных интервенций в поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» по его внешними контрактами», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Нацбанк продолжал регулярное проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. Объем поданных заявок для участия в спецаукционах снизился в ноябре на 44% - с 168 млн. долл. США в октябре до 94 млн. долл. США (в эквиваленте) в ноябре.