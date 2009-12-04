Валовые международные резервы НБУ уменьшились

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в ноябре 2009 года, по оперативным данным, уменьшились на 1,5%, или 421 млн. долл., – до 27 млрд. 290,9 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за ноябрь составил 11 млрд. 609,7 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 541,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам ноября составил 3 млрд. 273 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, – 1 млрд. 148,5 млн. долл., объем валюты, проданной населению, – 2 млрд. 124,5 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) за прошлый месяц выросли на 295,1 млн. долл. и на 30 ноября т.г. составили 13 млрд. 868,5 млн. долл.

По данным НБУ, в октябре 2009 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился по сравнению с декабрем 2008 года на 5,4%. При этом номинальный эффективный обменный курс гривни уменьшился на 9,5% в связи с ее девальвацией относительно валют стран – основных торговых партнеров Украины. Однако превышение отечественной инфляцией уровней инфляции в этих странах на 4,1 п.п. привело к более умеренному снижению РЭОК гривни.