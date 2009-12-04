НБУ в ноябре выкупил ОВГЗ на 3,3 млрд. грн.

В ноябре т.г. Национальный банк Украины осуществил операции по выкупу у банков государственных облигаций (ОВГЗ) на общую сумму 3,30 млрд. грн. (по номинальной стоимости). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

С начала года Национальный банк Украины выкупил государственные облигации Украины на общую сумму 32,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).

В Государственный бюджет Украины на протяжении ноября 2009 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило средств на общую сумму 331,30 млн. грн. (с начала года – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, с начала 2009 года Министерство финансов разместило облигаций на общую сумму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

Средневзвешенная доходность по ОВГЗ во время первичного размещения в ноябре 2009 года составляла 19,98% годовых (за 11 месяцев 2009 года - 19,38% годовых). Средневзвешенная доходность по ОВГЗ за январь-ноябрь 2009 года с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации банков, составляла 12,41% годовых.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составлял 14 млрд. 058,51 млн. грн., в том числе основной долг – 10 млрд. 678,72 млн. грн., уплата дохода – 3 млрд. 379,78 млн. грн.