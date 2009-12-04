В Украине денежная масса увеличилась на 0,4%

В Украине денежная масса в ноябре т.г. увеличилась на 0,4% - до 470,5 млрд. грн., монетарная база - на 0,5% - до 181,4 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в ноябре т.г. увеличился на 0,9% - почти до 320,0 млрд. грн. Это состоялось за счет увеличения средств физических лиц на 1,5%, в то время как средства юридических лиц в ноябре остались на уровне прошлого месяца. Прирост депозитов населения состоялся за счет увеличения вложений как в иностранной (на 1,9%), так и в национальной валюте (на 1,1%). В свою очередь, объем наличности вне банков уменьшился на 0,6% - до 147,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в конце ноября т.г. составлял 31,4% (в конце октября - 31,8%).

В конце ноября было зафиксировано увеличение объема корсчетов банков (на 8,6% - до 14,4 млрд. грн.).

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками за ноябрь 2009 г., составлял 12,3 млрд. грн., в т.ч. 5,8 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины в соответствии с требованиями относительно формирования банками обязательных резервов.

Динамика средств единого казначейского счета не имела существенного влияния на ликвидность банков в ноябре. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины снизился на 0,6% - до 3,3 млрд. грн.

По данным НБУ, объем операций по мобилизации средств, которые проводил Нацбанк в ноябре т.г., составлял 7,1 млрд. грн. (с начала года - 85,8 млрд. грн.), объем операций по рефинансирования банков - 1,2 млрд. грн. (с начала года - 61,4 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в ноябре т.г. составляла 5,6% (с начала года - 6,7%), по операциям рефинансирования - 13,7% (с начала года - 16,9%).

В ноябре уменьшился общий объем остатков кредитных вложений на 0,6% - до 717,8 млрд. грн., при этом объем остатков по кредитам в национальной валюте увеличился на 0,2% за счет роста объема остатков по кредитам юрлиц в национальной валюте на 0,5%.

Сохранение инфляционных и девальвационных ожиданий предопределяло увеличение стоимости денег в национальной валюте - как кредитов, так и депозитов. Так средневзвешенная ставка в национальной валюте по депозитам в ноябре т.г. увеличилась до 14,1% (в октябре - 13,5%), по кредитам - до 20,6% (в октябре - 19,3%). Стоимость депозитов в иностранной валюте в ноябре т.г. увеличилась до 9,7% (в октябре - 9,4%), в то же время по кредитам - уменьшилась до 9,8% (в октябре - 10,1%). Стоимость денег на межбанковском кредитном рынке выросла до 6,4% (в октябре - 5,3%), по кредитам овернайт - до 3,8% (в октябре - 3,2%).