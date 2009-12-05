Результаты целевого аукциона Национального банка 4 декабря

Національний банк України 4 грудня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано: 147 тис. євро наступним 11 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКІБ "УКРСИББАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", Донецьк, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні євро продавались за курсом 12.083 грн. за 1 євро.