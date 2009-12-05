Украина до выборов не получит очередной транш МВФ

Первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что Украина не имеет шансов до окончания президентских выборов получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№47 (775) от 5-11 декабря в 2009 г.).

«При таких разных позициях внутри украинской власти, я убежден, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом невозможно. Минимум после 17 января 2010 года, когда, возможно, будет новая политическая конфигурации», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что подписав соглашение с МВФ в июле этого года и авансом получив транш, Украина, кроме принятия закона относительно упрощения процедуры вхождения капитала в банки, не выполнила своих обязательств.

При этом А.ШЛАПАК добавил: «Правительство получило «на халяву» 1,5 млрд. СПЗ, то есть 2 млрд. долл., или 16 млрд. грн., без каких-либо обязательств. МВФ не выставил даже платежных инструкций относительно использования этих средств - для погашения внешних обязательств правительства по долгам или платежей за газ. Средства пошли на покрытие дефицита бюджета, выплаты пенсий и т.д.»

«Сейчас вопрос стоит так: давайте в очередной раз напишем письмо, посыплем голову пеплом и скажем: «Ну, не получилось у нас, простите нас еще раз, дайте нам эти деньги! А уже в 2010-м, после выборов, мы себя покажем!» Примерно такой текст был предложен правительством», — объяснил А.ШЛАПАК.

По его словам, Президент готов просить деньги у МВФ, если будут выполнены все обязательства, подписанные в июле этого года. «Выполним - тогда абсолютно вправе рассчитывать на очередной транш от МВФ», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 30 октября с.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября с.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.