Самым сложным периодом для экономики будет 1 квартал 2010 г.

Самым сложным периодом для экономики Украины станет первый квартал следующего годв.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№47 (775) от 5-11 декабря 2009 года) заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Сложности следует ожидать не в банковской системе, не на уровне предприятий, ведь мы в начале января традиционно будем праздновать. У нас чрезвычайно серьезные проблемы с бюджетным сектором и, я думаю, сложности с газом. Несмотря на все бравурные заявления, до конца года надо заплатить еще где-то 1,4 млрд. дол. Даст Бог, до 7 декабря заплатим 700 млн. «с хвостиком», но что будем делать в январе, в феврале?», - спросил А.ШЛАПАК.

По его мнению, если сейчас не будут приняты необходимые правительственные решения и в дальнейшем будут откладываться законодательные инициативы в газовой сфере, бюджет НАК «Нафтогаз Украины» на следующий год невозможно будет сбалансировать.

«Дефицит НАК «Нафтогаз» на следующий год еще больше. Не хочу называть цифру. И если жить по тем правилам, по которым жили 2009 год, давайте сразу закладывать в бюджет очередную капитализацию «Нафтогаза Украины», подарить ему 20 млрд. в капитал, чтобы он мог продолжить свою деятельность», - сказал А.ШЛАПАК.