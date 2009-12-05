Делегация Кабмина едет в США просить 2 млрд. долларов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительственная делегация едет в США просить заем в 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове на муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

«Через день в Вашингтон едет очередная правительственная делегация премьер-министра за двумя миллиардами долларов очередного займа. Поскольку до конца месяца необходимо 36 миллиардов гривен для обслуживания расходов», - заметил он.

По словам Президента, сегодня страна имеет «гарантированных долгов» 280 млрд. дол., хотя несколько лет назад было только 80 млрд. дол.

«Это значит, что на каждого из вас, 46 миллионов украинцев, государственные долги составляют 6 тысяч гривен», - заметил Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в проекте государственного бюджета на 2010 год правительство предлагает предусмотреть на обслуживание внешнего государственного долга 22 млрд. грн. Он подчеркнул, что этой суммы достаточно для финансирования образования, медицины и оборонной сферы Украины. Глава государства назвал такие расходы «негосударственнической политикой правительства».