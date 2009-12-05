Тимошенко надеется на продолжение сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом продолжится еще в текущем году.

Об этом она заявила на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН, каким образом правительство видит продолжение сотрудничества с МВФ, учитывая, что письмо о намерениях его продолжить не подписали ни Президент Виктор ЮЩЕНКО, ни председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Мы боремся за продолжение сотрудничества, и думаю, что это будет достигнуто до конца года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ 6 декабря проведет переговоры с представителями МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной.

Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 30 октября с.г. закона о повышении социальных стандартов директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ, что фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на январь 2010 года. Вместе с тем, 9 ноября с.г. Представительство МВФ в Украине сообщило, что фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.

4 декабря глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что В.ЮЩЕНКО не будет подписывать письмо намерений о согласовании действий украинской власти к МВФ, которое необходимо для выделения Украине четвертого транша кредита stand by.

На сегодняшний день это письмо о продолжении сотрудничества подписали и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и премьер-министр. Этим документом, при условии подписания Президентом и главою Нацбанка, Украина должна продемонстрировать единство позиции относительно условий дальнейшего продолжения сотрудничества и получения 4-го транша кредита.

В интервью еженедельнику "Зеркало недели" (№47 (775) от 5-11 декабря в 2009 г.) первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что Украина не имеет шансов до окончания президентских выборов получить от МВФ очередной транш кредита, поскольку не выполнила свои обязательства перед фондом.