Литвин: До выборов вопрос об отставке Стельмах решен не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что до выборов вопрос об отставке Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка Украина решен не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал журналистам, комментируя внесенный на рассмотрение парламента проект постановления относительно депутатского запроса к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу его представления в парламент об освобождении В.СТЕЛЬМАХА с должности в связи завершением срока полномочий председателя НБУ.

Он подчеркнул, что “до завершения выборов ничего не будет”. По его словам, “еще одного направления напряженности нам абсолютно не надо”.

В.ЛИТВИН напомнил, что до выборов осталось меньше, чем 40 дней, поэтому необходимо прекратить “демонстрировать этот зуд на публике”.

Он отметил, что “такие вопросы возникают периодически, и это означает, что кое-кто не решил свои проблемы”.