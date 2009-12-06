Эксперт: НБУ снова осуществил поддержку доллара

Национальный банк Украины в пятницу в очередной раз осуществил поддержку доллара.

Так агентству УНИАН прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что как только обменный курс стал приближаться к отметке UAH/USD 7,98, что ниже официального обменного курса в UAH/USD 7,9900, НБУ вышел на рынок с заявкой на покупку доллара по курсу UAH/USD 7,9850. По мнению экономиста, НБУ намерен держать обменный курс «квазификсированным», то есть не позволять гривне сильно укрепляться или ослабевать. Многочисленные ограничения, установленные для рынка наличной валюты, также направлены на обеспечение этих намерений центробанка, считает он.

Как подчеркнул А.БЛИНОВ, в пятницу 4 декабря, как и неделю назад, рыночные курсы отскочили обратно в область выше отметки UAH/USD 8, среагировав на интервенцию НБУ. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками UAH/USD 7,9950-8,0150: гривня ослабла к доллару на 0,2%, отметил экономист. По его подсчетам, за неделю украинская валюта подешевела на 0,4% относительно доллара.