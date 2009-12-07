Литвин: Проблем с финансированием выборов не будет

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что проблем с принятием решения о финансировании выборов не будет.

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя высказывание заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея МАГЕРЫ о том, что проблемы с финансированием выборов ставят под угрозу их проведение.

В.ЛИТВИН отметил, что ЦВК должен подать в парламент соответствующие расчеты и в Верховной Раде «проблем не будет» с принятием данного решения. «Потому что если будет блокироваться принятие этого решения, то станет очевидным, что ставка делается на разного рода сценарии», - сказал В.ЛИТВИН.