Ющенко призывает Тимошенко обнародовать честную декларацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обнародовать честную декларацию о доходах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями национально-культурных обществ Житомирщины.

«Почему она не может честно задекларировать, что у нее есть?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз раскритиковал деятельность премьер-министра в разных сферах, в том числе отсутствии реформ. В.ЮЩЕНКО отметил, что когда проезжал через Житомир, то видел на каждом втором столбе рекламу Ю.ТИМОШЕНКО – «Вона працює». «Так вот, я вам хочу сказать, что она работает неквалифицированно», - отметил Президент.