Доллар подорожал на открытии торгов в РФ на 9 коп.

Курс доллара расчетами "завтра" в первые минуты валютных торгов на ММВБ в понедельник укрепился на 9 копеек - до 29,52 рубля, курс евро снизился на 10 копеек - до 43,86 рубля, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.07 мск, сократилась на 4 копейки - до 35,93 рубля против 35,97 рубля на закрытии в пятницу. Курс доллара на закрытии предыдущего торгового дня был зафиксирован на отметке 29,43 рубля, евро - на уровне 43,96 рубля. Некоторое ослабление рубля к корзине наблюдается с утра в понедельник на фоне роста цен на нефть выше отметки 78 долларов за баррель марки Brent. Европейская валюта на Forex опустилась к моменту открытия валютных торгов на российском рынке к отметке 1,4890 доллара за евро, тогда как вечером в пятницу пара евро-доллар находилась на уровне 1,4937 доллара.