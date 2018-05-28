Правительство – МВФ: компромисс достигнут, но…

Вопрос о том, удастся ли Украине получить очередной транш кредида Международного валютного фонда до конца текущего года, приобрел особую актуальность. Причем, тему обсуждают не только отечественные политики и представители власти, но и руководство Евросоюза.

4 декабря в ходе самита Украина ЕС президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу прямо во вступительном слове заявил, что Украине просто «необходимо» возобновить сотрудничество с МВФ.

Но как, если по условиям этого сотрудничества правительству, НБУ и Президенту необходимо ежеквартально перед получением очередного транша подписать специальное Письмо-обращение с прилагающимся перечнем мер и результатов?

Президент против…

До сих пор Меморандум, хотя и «со скрипом», но подписывался: премьер-министром, и.о. министра финансов, Главой НБУ и Президентом Украины. Сейчас со средины ноября документ "завис", так как его не завизировали Президент и глава Нацбанка.

Кстати, по имеющейся информации из различных источников, сомневаться в правдивости которых оснований нет, Ющенко еще в начале ноября направил руководству МВФ письмо, в котором фактически содержалась просьба не выделять очередную порцию кредита до проведения выборов, поскольку есть опасность, что эти средства будут использованы, скажем так – не поназначению. В принципе, учитывая последние заявления ближайшего окружения Президента, он не собирался и не собирается ничего делать, для того, чтоб очередной транш был выделен Украине.

Со своей стороны Тимошенко тоже взяла продолжительную паузу и практически ничего не говорила об МВФ после нашумевшего интервью главы Фонда Стросс-Кана, в котором он, фактически, заявил, что до выборов деньги Украине выделять не стоит.

Она снова заговорила о сотрудничестве с МВФ лишь в последние дни, именно после встречи с Баррозу, заявив, что решение о выделении средств может быть принято еще в этом году. 6 декабря для обсуждения этого вопроса в США отправился вице-премьер Григорий Немыря.

Злополучная подпись

5 декабря в Харькове, отвечая на вопрос журналиста, каким образом сотрудничество Украины и МВФ может быть возобновлено, учитывая, что Письмо о намерениях не подписано ни Президентом, ни председателем Нацбанка, Тимошенко заявила: «Мы боремся за продолжение сотрудничества, и думаю, что это будет достигнуто до конца года». Вторую часть вопроса – почему накануне это письмо не подписал Стельмах – премьер фактически проигнорировала.

По имеющейся информации, вечером в пятницу, 4 декабря в правительстве ожидали заполучить подпись Стельмаха, и даже повезли ему этот документ, 5 декабря стало известно, что столь желанной подписи не будет.

По некоторым данным, тему сотрудничества с МВФ, после подписания Письма Стельмахом, Тимошенко планировала поднять в прошлую пятницу во время эфира в программе «Открытая политика». Мол, посмотрите, уже все подписали Письмо – осталось лишь пустое место для Президента. Так кто же тормозит процесс?..

Вместо этого Тимошенко сказала следующее: «Вы знаете что, сегодня глава Нацбанка и Президент-это одна команда, причем полностью одна команда…», сделав ударение на слове «полностью», что в принципе подтвердило неудачу в переговорах со Стельмахом.

Почему передумал Стельмах?

Почему же все-таки Стельмах отказался подписать документ, ведь наверняка предварительная договоренность была? Как подтверждают информированные источники – поступил запрет президента. Дело в том, что в переговорах с МВФ правительству удалось достичь договоренности, что продолжить сотрудничество можно будет и без подписи Письма о намерениях Президентом. Достаточно будет виз руководства Кабмина и Нацбанка, поскольку именно они и распоряжаются деньгами. Узнав о такой договоренности, сообщают источники, Президент, категорически запретил Стельмаху что-либо подписывать для МВФ.

Подтверждением того, что МВФ все же согласился пойти на компромисс и выделить очередной транш, не исключено, в уменьшенном размере свидетельствует заявление Тимошенко, опубликованное на ее сайте в день вылета Немыри в США (6 декабря).

«Вопрос сотрудничества Украины и МВФ «не совсем ординарный», поскольку работа постоянно усложняется внутреннеполитической ситуацией. Украина заинтересована продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом и уже достигла определенных компромиссов в вопросе продолжения программы сотрудничествас МВФ», - говорится в заявлении.

Немыря все решит?

В правительстве ожидают, что после переговоров Немыри в США вопрос о предоставлении транша может быть рассмотрен на заседании Совета директоров МВФ в конце второй-начале третей декады декабря – потом Рождественские каникулы и. как говорится, ищи-свищи…

В принципе, теоретически можно предположить, что МВФ согласится и с тем, что Письмо может подписать не глава НБУ Стельмах, полномочия которого фактически заканчиваются через несколько дней, а кто-то из его заместителей. А учитывая, что до сих пор МВФ никак официально не прокомментировал задержку транша, не исключено, что Фонд может пойти на еще больший компромисс, и согласиться на его выделение вообще без подписи НБУ.

Оправдаются ли ожидания Тимошенко, будет известно уже на текущей наделе – возможно даже до среды, 9 декабря. Все зависит от таланта Немыри как переговорщика. До сих пор он не подводил своего шефа…

Юрий Ходжаян (УНИАН)