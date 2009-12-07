КМУ повторно подаст в ВР проект Бюджетного кодекса

Правительство Украины намерено второй раз подать в Верховную Раду законопроект о Бюджетном кодексе, распределяющий средства в пользу регионов, который был фактически «провален» в парламенте благодаря Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на торжественном собрании по случаю празднования в Украине Дня местного самоуправления.

«Для нас не составляет никакой сложности на следующем заседании правительства еще раз проголосовать Бюджетный кодекс (одобрить), еще раз проголосовать закон о бюджете с параметрами, которые мы с вами согласовали, и подать это в Верховную Раду. И тогда, после окончания всего политического хаоса, всех баталий, после того, как уже раз и навсегда мы поставим точку на возвращении их (Партии регионов – УНИАН) к власти, мы сможем за одну неделю и проголосовать, и подписать все это», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что ранее планировала после победы на президентских выборах отозвать вето, наложенное Президентом на Бюджетный кодекс, однако в ВР был предпринят шаг, чтобы это было невозможно сделать.

«Чтобы закрыть такой путь, то господин ЛАВРИНОВИЧ вместе с Партией регионов на последней сессионной неделе поставили на голосование преодоление вето Президента на Бюджетный кодекс, и они просто провалили (принятие решения – УНИАН) для того, чтобы снять этот Бюджетный кодекс вообще с рассмотрения, чтобы его не было в природе, чтобы его не было вообще как концепта и угрозы для их финансовой власти. Но это не значит, что тема закончилась и они победили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

В то же время, парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы заветированный закон доработать на следующей сессии.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

В июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но Виктор ЮЩЕНКО заветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса нормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не удовлетворяет нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласуется с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.