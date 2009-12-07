«Укргазбанк» увеличит УК на 1,9 млрд. грн.

Акционеры АБ «Укргазбанк» решили увеличить уставный капитал банка на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн.

Как сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, такое решение акционеры приняли на общем собрании 2 декабря.

Согласно сообщению, банк намерен провести дополнительный выпуск 1,9 млрд. простых именных акций в документарной форме номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы на 1 октября т.г. составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн. Уставный капитал банка за январь-сентябрь т.г. увеличился за счет докапитализации при участии государства в более чем 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза – до 2,772 млрд. грн.

«Укргазбанк» за 9 месяцев т.г. получил убыток 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.

В первом полугодии т.г. убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 г. Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.