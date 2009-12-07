Правительство Дубая не намерено продавать активы, чтобы расплатиться по долговым обязательствам государственной компании Dubai World, однако сам должник вполне может расстаться с некоторыми зарубежными подразделениями, заявил глава финансового ведомства эмирата Абдулрахман аль-Салех в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

"Часть средств можно выручить, если продать активы..., принадлежащие компании, а не правительству", - сказал аль-Саллех, занимающий пост генерального директора финансового ведомства Дубая. Интервью с ним было опубликовано на веб-сайте телекомпании в понедельник.

"Средства массовой информации заблуждаются, предполагая, что правительство планирует продажу активов... У компании имеются иностранные инвестиции и вложения в зарубежную недвижимость. Ничто не мешает ей продать эти активы. Главной целью реструктуризации Dubai World является ее сохранение в новом виде", - сказал аль-Салех.

Он добавил, что говорить о конкретных планах реструктуризации Dubai World было бы преждевременно.

Аль-Салех отказался прокомментировать переговоры Dubai World с кредиторами.

Две недели назад Dubai World попросил кредиторов двух своих крупнейших компаний об отсрочке погашения задолженности в миллиарды долларов в рамках плана реструктуризации.

На прошлой неделе конгломерат сообщил, что реструктурирует задолженность своих компаний Nakheel и Limitless на сумму около $26 миллиардов.

Самая неотложная проблема, с которой столкнулись Dubai World и владельцы долговых обязательств - это облигации Nakheel на сумму $3,52 миллиарда, срок выплат по которым наступает 14 декабря, сообщает Рейтер.