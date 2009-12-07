Тимошенко: На выборах возможен реванш олигархов
Используют финкризис
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает о возможности реванша олигархических политических сил на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на торжественном собрании по случаю Дня местного самоуправления.
«В 2010 году, в январе - это будет новый масштабный реванш. Они хотят видеть этот реванш во всех составляющих, которые касаются государственных ресурсов, финансов и узурпации одним кланом всех жизненно важных функций государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер призвала представителей местного самоуправления не допустить возвращения к старым временам.
«Я считаю, что на этих выборах будет борьба не кандидатов в президенты и побеждать будут не ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО. Эти выборы дадут ответ только на один вопрос – проиграет или выиграет Украина, проиграет или выиграет каждый человек», - считает она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что олигархические силы используют условия, в которых оказалась Украина из-за мирового финансового кризиса.