Тимошенко: На выборах возможен реванш олигархов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает о возможности реванша олигархических политических сил на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на торжественном собрании по случаю Дня местного самоуправления.

«В 2010 году, в январе - это будет новый масштабный реванш. Они хотят видеть этот реванш во всех составляющих, которые касаются государственных ресурсов, финансов и узурпации одним кланом всех жизненно важных функций государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала представителей местного самоуправления не допустить возвращения к старым временам.

«Я считаю, что на этих выборах будет борьба не кандидатов в президенты и побеждать будут не ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧ или ТИМОШЕНКО. Эти выборы дадут ответ только на один вопрос – проиграет или выиграет Украина, проиграет или выиграет каждый человек», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что олигархические силы используют условия, в которых оказалась Украина из-за мирового финансового кризиса.