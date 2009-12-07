Цены производителей промпродукции в ноябре выросли на 0,4%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре, по сравнению с октябрем т.г., составил 0,4%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 13,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. Снижение индекса цен производителей промышленной продукции в ноябре 2008 года против октября составило 6,5%, в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года – рост 23,5%.