Литвицкий: в декабре инфляция не превысит 1,5%

По итогам декабря 2009 года инфляция в Украине не превысит 1,5%. Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Он также прогнозирует, что уровень годовой инфляции не превысит 13%. Комментируя показатель инфляции в ноябре этого года, В.ЛИТВИЦКИЙ отметил, что она соответствует прогнозам Нацбанка. "Что касается прогнозов инфляции по году, то сегодня можно с большой уверенностью говорить о том, что в 2009 году инфляция не составит более 13%. Если этот показатель и будет выше, то лишь на десятые доли процента», - сказал эксперт, при этом уточнив: «По итогам 11 месяцев инфляция составила 11,3%, а ожидаемая инфляция в декабре не превысит 1,5%, что по итогам года и даст результат приблизительно в 13%».

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ отметил, что нынешний уровень инфляции в 1,1% - это лучший показатель для ноября за последние 7 лет, что можно считать безусловно позитивным сигналом для нашей экономики. «Тем не менее инфляционные риски остаются. Основным драйвером инфляции остаются расходы госбюджета и рост его дефицита, что сдерживает стабилизацию ценовой ситуации», - добавил он.

Подытоживая, эксперт отметил, что, с одной стороны, относительно низкий уровень инфляции позволяет сделать вывод о том, что правительство контролировало цены значительно лучше, чем в прошлом году. "Вместе с тем реальная зарплата по итогам 10 месяцев 2009 года снизилась на 10,9%. Таким образом, инфляция все равно остается слишком высокой, для того чтобы Кабмин мог позволить себе не поднимать уровень минимальных зарплат и пенсий", - подчеркнул В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в ноябре 2009 г. по отношению к октябрю составила 1,1%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 11,3%, к ноябрю 2008 года – 13,6%. В январе–ноябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 16,3%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).