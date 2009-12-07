Кабмин предлагает отменить НДС и таможенную пошлину

Кабинет министров Украины предлагает отменить обложение налогом на добавленную стоимость и таможенную пошлину для товаров стоимостью до 100 евро, которые ввозят/вывозят субъекты внешнеэкономической деятельности.

Это предусмотрено законопроектом №5409 от 4 декабря 2009 г., размещенным на официальном сайте парламента.

Согласно проекту закона, «товары и другие предметы, которые ввозятся на таможенную территорию Украины и вывозятся за границу этой таможенной территории, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 100 евро, подлежат обложению пошлиной, если другое не предусмотрено законом о налогообложении».

Напомним, в настоящее время НДС и таможенная пошлина взимаются со всех ввозимых/вывозимых товаров независимо от их стоимости, это предусмотрено законом о едином таможенном тарифе.