Шлапак: Ющенко повторно ветирует постановление Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен вторично ветировать постановления правительства, которыми разрешалось привлечение под госгарантии средств от Экспортно-импортного банка Китая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

На вопрос УНИАН, намерен ли Президент ветировать вышеуказанное постановление, А.ШЛАПАК сказал: «Да, намерен».

Как сообщал УНИАН, постановлением №1270 от 26 ноября 2009 года Кабинет министров Украины повторно разрешил государственному промышленному объединению «Укрпротез» привлечь кредит под государственные гарантии в размере до 400 млн. долл. у Экспортно-импортного банка Китая и Банка развития Китая на реализацию инвестиционного проекта по производству автомобилей для инвалидов.

Кабмин определил ЗАО "Запорожский автомобилестроительный завод" (ЗАЗ) ответственным за производство, переоборудование для ручного управления автомобилей по цене не выше рыночной (для базовой модели) для реализации инвестиционного проекта при участии китайской "Чери Автомобайл Ко" (Chery Automobile Co).

Напомним, ранее действие аналогичного постановления правительства №1145 от 29 октября 2009 года было приостановлено Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО №966/2009 от 25 ноября т.г. Свое решение В.ЮЩЕНКО мотивировал тем, что данным решением правительство нарушает Закон «О Государственном бюджете на 2009 год», которым установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины в объеме, не превышающем 37 млрд. грн.