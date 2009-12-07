40-45% средств госбюджета управляются в ручном режиме
18:36, 07 декабря 2009Финансы
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Заявляет Счетная палата
На сегодня 40-45% средств государственного бюджета управляются правительством в ручном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО в понедельник.
«Сегодня сложился стереотип, который необходимо сломать, будто бы бюджетные средства – это средства правительства, а не деньги налогоплательщиков», - сказал В.СИМОНЕНКО.
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