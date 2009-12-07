Треть бюджетных средств используется не по назначению
Заявляет Ющенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня одна треть бюджетных средств используется не по назначению.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах, посвященных 13-летию Счетной палаты.
«К сожалению, на 13-м году существования Счетной палаты одна треть средств национального бюджета используется не по назначению, так что работы у вас еще непочатый край», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к работникам Счетной палаты.
Также В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что Счетной палате придется еще много поработать на государство, поскольку финансовая система страны еще имеет много недостатков. В частности, Президент раскритиковал правительство, которое, по его словам, сегодня не выполняет бюджет. «Бескультурья, такого неуважения к государственным финансам, как у нынешнего правительства, не было за 18 лет независимости Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что «сегодня невиданные росписи на миллиарды гривен» утверждаются правительством «в зависимости от того, куда едет премьер-министр».
В.ЮЩЕНКО раскритиковал также и то, что до сих пор не принят не только государственный бюджет на следующий год, но и бюджетная резолюция, которая определяет механизмы следующего бюджетного года для страны. «Это некомпетентность, это колоссальное неуважение к государственным финансам, это невыполнение прямых обязанностей министра финансов – которого нет, прямых обязанностей премьер-министра – который является явно неукраинским», - сказал В.ЮЩЕНКО.