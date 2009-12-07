Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня одна треть бюджетных средств используется не по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах, посвященных 13-летию Счетной палаты.

«К сожалению, на 13-м году существования Счетной палаты одна треть средств национального бюджета используется не по назначению, так что работы у вас еще непочатый край», - сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь к работникам Счетной палаты.

Также В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что Счетной палате придется еще много поработать на государство, поскольку финансовая система страны еще имеет много недостатков. В частности, Президент раскритиковал правительство, которое, по его словам, сегодня не выполняет бюджет. «Бескультурья, такого неуважения к государственным финансам, как у нынешнего правительства, не было за 18 лет независимости Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что «сегодня невиданные росписи на миллиарды гривен» утверждаются правительством «в зависимости от того, куда едет премьер-министр».

В.ЮЩЕНКО раскритиковал также и то, что до сих пор не принят не только государственный бюджет на следующий год, но и бюджетная резолюция, которая определяет механизмы следующего бюджетного года для страны. «Это некомпетентность, это колоссальное неуважение к государственным финансам, это невыполнение прямых обязанностей министра финансов – которого нет, прямых обязанностей премьер-министра – который является явно неукраинским», - сказал В.ЮЩЕНКО.