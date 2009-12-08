Доллар дорожает к евро

Доллар на торгах в понедельник укрепился до максимального за месяц уровня по отношению к евро на фоне снижения ведущих европейских фоновых индексов, сообщает Bloomberg. Снижение основных фондовых индексов Европы подогрело опасения инвесторов, что ралли на фондовом рынке превзошло ожидаемый темп восстановления экономики, сообщает РИА Новости.

На торгах в понедельник в Нью-Йорке доллар подорожал по отношению к единой европейской валюте до 1,4815 доллара за евро по сравнению с 1,4858 доллара за евро на торгах в пятницу. В ходе торгов доллар укреплялся до отметки 1,4756, что является максимумом с 4 ноября.

"Пятничные данные по безработице в США продолжают оказывать поддержку доллару, однако существуют опасения, что это всего лишь коррекция курса, а не начало планомерного восстановления курса доллара", - считают аналитики Brown Brothers Harriman, отмечая при этом, что рынки будут внимательно следить за речью главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, с которой он должен выступить в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

Глава ФРС выступит в понедельник с речью в Экономическом клубе Вашингтона, которая станет первым публичным выступлением Бернанке после опубликования в пятницу отчета минтруда США, показавшего снижение уровня безработицы до 10%. В ходе выступления Бернанке может попытаться умерить оптимизм инвесторов по поводу устойчивости восстановления экономики. На следующей неделе чиновники ФРС соберутся для обсуждения уровня базовой ставки и ситуации в экономике.

Фондовые индексы Германии и Великобритании находятся в понедельник в красной зоне. Британский FTSE 100 теряет 0,02%, германский DAX - 0,28%. В плюсе французский CAC 40 - он увеличился на символические 0,07%.