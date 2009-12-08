Золото стало в РФ самым доходным финструментом

Реальная рублевая доходность золота составила по итогам ноября 14,1%, став самым доходных финансовым инструментом по итогам предпоследнего месяца года. Такие данные приводит Центр макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании БДО Юникон, сообщает РИА Новости.

"В ноябре под влиянием нервозности на финансовых рынках резко выросла стоимость традиционного актива-убежища - золота, которое подорожало на 14,4%. В результате несмотря на рост цен на 0,3% владельцы ОМС в золоте получили 14,1% реальной рублевой доходности за месяц", - отмечается в сообщении, распространенном в понедельник.

Кредитные организации в массовом порядке продолжили политику снижения процентных ставок по вкладам, что в совокупности с инфляционными процессами значительно снизило привлекательность депозитов. Так, реальная доходность по рублевым вкладам составила 0,52% (по 15 ведущим банкам: Сбербанк, "ВТБ 24", Банк Москвы, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Росбанк, МДМ Банк, "Уралсиб", Промсвязьбанк, Россельхозбанк, банк "Возрождение", банк "Санкт-Петербург", банк "Петрокоммерц", Бинбанк).

При этом курсовая динамика сделала вновь привлекательными валютные вклады: покупательная способность депозитов в европейской валюте в ноябре выросла на 2,96%, депозитов в американской валюте - на 2,67%.

В годовом исчислении наиболее привлекательно смотрятся депозиты в евро - они принесли своим владельцам 20,94% реальной рублевой доходности. Вклады в американской валюте принесли лишь 5,56% реальной рублевой доходности. Депозиты в рублях по-прежнему являются аутсайдерами, их покупательная способность за год снизилась на 0,02%, пишут эксперты IFC.

Наличная валюта в прошлом месяце порадовала своих владельцев: покупательная способность наличных долларов выросла на 2,34%, евро - на 2,69%. Стоит отметить, что с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года наличные евро также показали положительный результат, принеся своим владельцам 13,71% реальной рублевой доходности. Наличная американская валюта смотрится значительно хуже - сбережения в ней за год обесценились на 1,11%.

Отечественный фондовый рынок не слишком порадовал участников в ноябре - индекс РТС вырос лишь на 1,2%. В результате полученная большинством управляющих ПИФов доходность была довольно скромной. Реальная рублевая доходность лучшего из открытых ПИФов акций составила 9,35%, ПИФов облигаций - 4,34%. При этом реальная рублевая доходность за год во многих открытых ПИФах достигает 200%, так как отсчет идет ото "дна".

Московская недвижимость в ноябре неожиданно показала рост: согласно индексу IRN, долларовые цены выросли на 1,7% за месяц, в рублях реальная доходность составила 4,08%. В годовом исчислении инвестиции в недвижимость остаются самым непривлекательным инструментом сбережений - их покупательная способность снизилась на 31,15%.