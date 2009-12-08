Правительство Японии приняло поправки в бюджет-2009

Правительство Японии приняло пакет поправок к бюджету на 2009 финансовый год, который заканчивается в Японии 31 марта 2010 года, на 7,2 триллиона иен (80,9 миллиарда долларов), решение было принято правительством на заседании во вторник, сообщает РИА Новости.

Поправки к предусматривают: меры на поддержку занятости - 600 миллиардов иен (6,7 миллиарда долларов); компенсационные меры, направленные на поощрении покупки экологически чистых и энергосберегающих товаров, приобретение жилплощади с энергосберегающим оборудованием и батареями солнечной энергии - 800 миллиардов иен (около 9 миллиардов долларов); меры, направленные на поддержку оборота капитала малыми и средними предприятиями - 1,7 триллиона иен (19,1 миллиарда долларов); меры оказания помощи региональным бюджетам и финансирования общественных работ - 3,5 триллиона иен (39,3 миллиарда долларов).

Первоначальный объем проекта поправок, рассмотренного прежним правительством во главе с премьер-министром Таро Асо, составлял 2,7 триллиона иен (30,3 миллиарда долларов).

Пришедшее к власти в сентябре новое правительство Юкио Хатоямы заявило о необходимости пересмотреть проект поправок в связи с заявленными им новыми приоритетами в экономической и социальной политике.

Кроме того, правительство заявило о необходимости расширения рамок проекта для предотвращения повторного спада экономики из-за дефляции в стране и значительного роста курса иены к основным валютам в последнее время.

Новый пакет поправок к бюджету будет рассмотрен в парламенте в начале января будущего года.