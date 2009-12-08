Бернанке прогнозирует скромный экономический рост в 2010 г

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке прогнозирует скромный экономический рост в следующем году, сообщает РИА Новости.

"Экономические прогнозы грешат большой неточностью, и на данный момент максимум, что я могу предсказать, - это то, что в следующем году мы увидим скромный экономический рост - достаточный для того, чтобы понизить уровень безработицы, но в меньшем темпе, чем нам хотелось бы", - сказал Бернанке, выступая на заседании вашингтонского экономического клуба.

Глава ФРС отметил, что хотя уже сейчас налицо признаки прогресса, тем не менее, еще немало предстоит сделать для обеспечения стабильного экономического роста.

"Хотя мы начали видеть некие улучшения в экономической активности, нам еще предстоит пройти некоторый путь до того момента, когда восстановление пойдет самостоятельным образом. Также проблемой является то, будет ли восстановление достаточным для того, чтобы создать большое количество рабочих мест, которые необходимы для того, чтобы реально понизить уровень безработицы", - указал Бернанке.