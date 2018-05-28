"Налоговые старатели" или как "намыть" в бюджет побольше денег...

Государственная налоговая администрация Украины опубликовала на своем сайте новый законопроект, в котором предлагает скопом принять все необходимые, по ее мнению, меры для наполнения бюджета и побороться со злосными неплательщиками налогов, а также принять меры к должникам-зарплатчикам. Основные изменения планируется внести в законы о НДС, о налоге на прибыль и о госналогслужбе в части расширения ее полномочий по внеплановым проверкам.

От налоговой не спрятаться, не скрыться

Внося изменения в закон о налоге на прибыль предприятий, налоговики решили не церемониться и предложили ввести ежемесячную плату такого налога вместо ежеквартальной. Определяться ежемесячная плата будет по такому методу: сумма начисленного налога на прибыль за предыдущий год делится на 12 месяцев и индексируется на инфляцию также предыдущего года.

По словам эксперта Института экономических исследований и политических консультацийКатерины Пилкевич , такое администрирование налога будет предусматривать авансовые платежи. «Независимо от того, получало ли фактически предприятие в этом месяце прибыль, оно должно уплатить налог. То есть, у предприятия попросту вымывают оборотные средства. И это предлагается закрепить законодательно, что в нынешних условиях недопустимо», - отметила эксперт. При этом, если сумма уплаченного налога превышает сумму налоговых обязательств налогоплательщика за отчетный период, то разница не переводится в уменьшение налоговых обязательств в отчетном периоде.

По словам адвоката юридической компании «Ильяшев и партнеры»Максима Копейчикова , по сути, тут идет речь о фиксации нормативов прибыльности деятельности предприятия. «Налогоплательщик должен работать не исходя из реальных экономических условий, а исходя из того, что государство должно получить определенную сумму, которая не должна быть меньшей, чем сумма налога за предыдущий период», - говорит юрист. Если по итогам 2010 года предприятие получило общую прибыль меньшую, чем в 2009 году, то оно должно уплатить налог исходя из расчета за прошлый год.

Однако даже в таким образом не избежать уменьшения ежегодных поступлений в бюджет.

В то же время законопроект предусматривает, что предприятия будут подавать отчетность раз в год. По мнению экспертов, это единственный позитив из предложенных ГНАУ новшеств.

Кроме того, проектом закона предусмотрен еще один момент, не практикуемый в Европе – это снижение ставок амортизации, отметила К.Пилкевич. И не только по одной группе, а по всем группам. Расходы предприятия на амортизацию должны расти для того, чтобы тем самым снизить базу налогообложения. «Все страны наоборот на период кризиса хотя бы временно, в течение года-двух, предлагают увеличение амортизационных ставок.. И это нормальная антикризисная политика правительства, если оно идет навстречу предприятиям», - говорит эксперт.

С просьбой разъяснить цель принятия данного законопроекта в части изменений к законодательству о налоге на прибыль УНИАН обратился к Государственной налоговой администрации Украины . В пресс-службе сообщили, что нормы законопроекта направлены на уменьшение давления на плательщиков налога на прибыль в части предоставления налоговой отчетности. В случае принятия законопроекта, плательщики данного налога будут подавать в органы ГНС декларации по налогу на прибыль раз в год и платить налог ежемесячно без предоставления в течение года декларации.

«Одновременно отмечаем, что согласно редакции законопроекта изменения об уплате налога на прибыль и предоставление декларации по налогу на прибыль предприятий предлагается ввести не раньше 1 января 2011 г. На данный момент законопроект направлен заинтересованным министерствам и ведомствам с целью его рассмотрения и согласования», - отметили в пресс-службе ГНАУ.

Голубая мечта налоговиков – проверки

ГНАУ также инициирует расширение полномочий своих органов в части проведения внеплановых выездных проверок, если налогоплательщиком подана декларация с отрицательным значением НДС на 100 тыс. грн. или в декларации заявлено к возмещению отрицательное значение НДС при наличии оснований считать, что расчет суммы бюджетного возмещения был сделан с нарушением норм налогового законодательства.

Кроме того, налоговики хотят расширения своих полномочий в части внеплановых проверок. На сегодня законодательно закреплено 9 критериев для проведения внеплановых проверок. Кроме того, для их проведения необходимо судебное решение.

Законопроектом предлагается ввести норму, согласно которой под внеплановые проверки подпадают юридические и физические лица, нарушающие трудовые права работников, связанные с оплатой труда, имеющие задолженность перед бюджетом и государственными целевыми фондами.

По мнению К.Пилкевич, на сегодня задолженность по заработным платам имеет тенденции к увеличению, поэтому в случае принятия такой нормы может сложиться ситуация, когда предприятие попадет под постоянные налоговые проверки из-за долгов по заработным платам.

Положительным в данном законопроекте остается внесение изменений в закон о НДС в части введения Единого реестра налоговых накладных. По мнению экспертов, данная идея позитивна как для налоговиков, так и для поставщиков-продавцов товаров (услуг): она поспособствует установлению налоговой дисциплины по уплате НДС, не будут заявляться на возмещение НДС суммы, накладные по которым не зарегистрированы. «Это может быть позитивным в некоторой степени, - говорит М.Копейчиков. – Но как эта норма будет работать в Украине, пока тяжело спрогнозировать». (Напомню, о последствиях введения Единого реестра налоговых накладных УНИАН писал в статье «Операции с налоговыми накладными – как решит ГНАУ…» ).

По мнению юриста, данный законопроект, скорее всего, попадет в Верховную Раду, возможно даже как первоочередный. Однако принять его в таком виде вряд ли удастся, слишком много необходимо согласовать с действующим законодательством. Хотя в поисках источников наполнения бюджета, которые иссякают, и это не будет большой проблемой.

Юлия Главацкая (УНИАН)